Нынешний год было решено сделать юбилеем 100-летия «Великой российской революции». Президент в Послании высказал важное и глубокое суждение: «Наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только для историков, учёных – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий… Уверен, что … уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь… Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».

Это непростые мысли, в них много смысла. Ждём разъяснения от учёных и политиков, но пока они, похоже, не готовы. Цели предприятия внятно не оглашены.

Например, Минкульт утверждает, что цели акции – «подчеркнуть наше российское величие и значение для мира, а с другой стороны – усилить единение российского общества и обеспечить национальное примирение».

Председатель оргкомитета юбилея ректор МГИМО А. Торкунов предупредил: «Мы исходим из того, что эта тема не должна стать поводом для раздрая и обострения в обществе». Какие основания исходить из таких благих пожеланий? Что значит «тема не должна» стать поводом для обострения? А что если вместо единения и примирения, наоборот, углубится раскол? Ведь это – юбилей двух революций, которые столкнулись в Гражданской войне высшего накала! Зачем эти образы соединять в коротком замыкании?

Ещё один автор заметил: «Российским властям придётся столкнуться на этом пути с серьёзным вызовом – столетием Октябрьской; ни одна из трактовок революции 1917 года не укладывается в рамки нынешнего мифотворчества российских властей». Зачем устраивать это столкновение? Ведь мифотворчество властей не изменится, и люди к нему привыкли – какой смысл снова бередить.

С самого начала не был определён смысл названия мероприятия: «100 лет Великой российской революции». Как возникла эта формула? Уже в ХIХ веке, в полемике с народниками, стало ясно, что в России назревали две революции – Февральская и Октябрьская. Они были не просто разные, а враждебные друг другу. Их главные векторы и цели были принципиально различны, они были непримиримы. Маркс и Энгельс по этому поводу очень переживали и много напророчили. Читайте!