В год столетия Февральской и Октябрьской революций стоит задуматься о их целях и задачах. Как случилось, что Россия, которую уже начали рвать на куски империалистические державы Запада, восстановила территориальную целотность, сохранила независимость и стала сверхдержавой? Почему, хоть и с задержкой на 70 лет, наша страна все-таки пошла под нож. Почему сейчас одни части нашей Родины оккупированы Западом, другие превращены в полуколонии, третьи сброшены в кровавую баню гражданской войны, а то что осталось частью распродано западным «партнерам», а частью медленно но верно превращается в пустыню и груду металлолома.
Целью Октябрьской революции была отнюдь не «классовая борьба», а сохранение свободы, независимости и территориальной целостности России. Целью было не допустить расчленения страны и превращения ее в колонии западных империалистов. Именно поэтому царские полицейские чины разгоняли юнкеров, вставших на защиту Временного правительства. Именно поэтому на красных работала половина царского генштаба. Именно поэтому в ленинский кабинет выстроилась очередь царских академиков за институтами. Только в 1918 году было открыта 33 научно-исследовательских институтов, занимавшихся проблемами от энергетики и растеньеводства, до авиации и освоения ядерной энергии. К 1923 году количество новых институтов достигло 46, к 1929 уже 406. [5] Поэтому же и в Индии Ленина называли «махатма Ленин», поэтому к нему тянулись и монголы, и китайцы, и арабы, и латиноамериканцы, не говоря уже о украинцах, белорусах, грузинах и казахах. Перед народами других, покоренных западным империализмом стран, стояли те же проблемы - обеспечить независимость и поставить на службу новейшие достижения науки и техники. Ленин показал, что это возможно, а это дорогого стоит.
Чему учить офицеров в системе профессионального военного образования и как вести боевую подготовку войск в условиях теоретической, методологической и идеологической неразберихи, порожденной в том числе непроработанностью этих вопросов отечественной наукой? Решение проблемы напрямую зависит от решительности, инициативности органов управления военным образованием. А этого у нас всегда не хватало.
Анализ современных теоретических, стратегических и собственно военных исследований говорит: чем меньше мы понимаем существо войны и уделяем внимания основным фундаментальным вопросам, тем хуже формулируем цели и задачи и армии, и нации, тем больше ударяемся в мелочи, в частности, хуже ведем подготовку войск и их руководящих кадров, тем чаще попадаем в расставленные врагом ловушки, а стало быть, теряем шансы на победу.
Нынешний год было решено сделать юбилеем 100-летия «Великой российской революции». Президент в Послании высказал важное и глубокое суждение: «Наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только для историков, учёных – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий… Уверен, что … уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь… Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».
Это непростые мысли, в них много смысла. Ждём разъяснения от учёных и политиков, но пока они, похоже, не готовы. Цели предприятия внятно не оглашены.
Например, Минкульт утверждает, что цели акции – «подчеркнуть наше российское величие и значение для мира, а с другой стороны – усилить единение российского общества и обеспечить национальное примирение».
Председатель оргкомитета юбилея ректор МГИМО А. Торкунов предупредил: «Мы исходим из того, что эта тема не должна стать поводом для раздрая и обострения в обществе». Какие основания исходить из таких благих пожеланий? Что значит «тема не должна» стать поводом для обострения? А что если вместо единения и примирения, наоборот, углубится раскол? Ведь это – юбилей двух революций, которые столкнулись в Гражданской войне высшего накала! Зачем эти образы соединять в коротком замыкании?
Ещё один автор заметил: «Российским властям придётся столкнуться на этом пути с серьёзным вызовом – столетием Октябрьской; ни одна из трактовок революции 1917 года не укладывается в рамки нынешнего мифотворчества российских властей». Зачем устраивать это столкновение? Ведь мифотворчество властей не изменится, и люди к нему привыкли – какой смысл снова бередить.
С самого начала не был определён смысл названия мероприятия: «100 лет Великой российской революции». Как возникла эта формула? Уже в ХIХ веке, в полемике с народниками, стало ясно, что в России назревали две революции – Февральская и Октябрьская. Они были не просто разные, а враждебные друг другу. Их главные векторы и цели были принципиально различны, они были непримиримы. Маркс и Энгельс по этому поводу очень переживали и много напророчили. Читайте!
Американские инженеры из компании Илона Маска Tomorrow Tech разработали первый прототип сверхсветового двигателя, основанного на принципе квантовой сцепленности, сообщает Inside View. Изобретение, которое грозит перевернуть все наши бытовые представления о связи, транспорте и космонавтике, а также сделать реальностью телепортацию, принадлежит группе инженеров и физиков, руководимых нобелевским лауреатом Жаком Лелушем.
Квантовая сцепленность известна достаточно давно: это явление, при котором состояния различных объектов оказываются взаимозависимыми, даже если последние разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. До создания функционирующей модели еще несколько лет работы, утверждает г-н Лелуш, но первые опыты по перемещению небольших объемов вещества прошли успешно.
…Что в этой новости интересно, уважаемые читатели? Во-первых, я ее придумал сам. Нет у Илона Маска никакой Tomorrow Tech, нет никакого и нобелевского Лелуша, квантовая сцепленность в обозримом будущем никак не конвертируется ни в какие двигатели или даже просто передачу информации, а «Инсайд Вью» — вымышленный таблоид из вселенной Стивена Кинга.
Расшифровка послания Путина. Кадровая политика Кремля. Как власть поддерживает отечественного производителя. Кто и почему душит науку. Русская национальная идея. Проблемы самоорганизации народа. http://neuromir.tv/ помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations/
5 декабря 2016 г. Клуб газеты "Точка.ру" (http://tochka-py.ru) совместно с Сообществом единомышленников Ю. Ю. Болдырева (http://yuriboldyrev.ru/ ) и группой ВКонтакте "С. Г. Кара-Мурза. Группа сторонников" ( https://vk.com/club904863
Дистанционные технологии пытаются рекламировать как революцию в обучении, которая призвана донести высшие достижения школы всех уровней до каждого. Но мировая практика показывает, что оснований для подобных выводов нет. Многократный рост дистанционных образовательных ресурсов отнюдь не сопровождается ростом качества массового образования, напротив, в большинстве стран отмечается его нарастающая деградация.
Дистанционное обучение безусловно расширяет возможности для самообразования. Однако ни о какой принципиальной революции здесь говорить не приходится. Ведь все достижения человечества (от букваря до переднего края наук) изложены в книгах и статьях и уже сотни лет лежат в библиотеках в открытом доступе. Читайте и образовывайтесь! Но много ли тех, кто пользуется такой возможностью?
Профессор Петрозаводского государственного университета, доктор физико-математических наук Александр Владимирович Иванов -лидер движения «За возрождение образования» в программе Д. Ю. Пучкова «Разведопрос».
Программа состоялась при содействии групп «Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Группа сторонников» и «Юрий Болдырев. Группа единомышленников.».
Запись 22 декабря 2016 года.
https://www.youtube.com/watch?v=_ivq9YtD3hM&t=30s
Гениальное изобретение сталинских экономистов
или как увеличить экономику в 4 раза за 10 лет при нулевых инвестициях.
Вот смотрите какой парадокс капиталистической экономики: в стране ИКС есть кирпич, бетон, земля, рабочие руки, умные головы, словом есть всё, чтобы строить много-много жилых домов, в которых население нуждается. При этом дома почти не строятся. Спросите почему? А нет инвестора! - ответят вам.
Ребята, чтобы построить дом вам не деньги нужны, а кирпичи. Раз у вас кирпичи есть а нужные вам дома не строятся, значит "в консерватории что-то не так".
А как же без рыночных инвестиций? - спросите вы.
Ответ на этот вопрос есть в нашей истории. В сталинские времена индустриализация была проведена при практически полном отсутствии рыночного инвестирования. Внутренние возможности рыночного финансирования были совсем скудными а заграница не очень спешила помогать. Как пиасал А. Зверев в книге "Записки министра" (финансов) : "Коммунистическая партия отвергла возможность получения иностранных займов на грабительских условиях, а на "человеческих" капиталисты не хотели нам давать". По некоторым оценкам (1, 2) западные кредиты составляли порядка 3-4% капиталовложений во время первой пятилетки (а позже уже и не надо было), так что особой роли они не сыграли.
При этом индустриализация прошла фантастическими темпами.
Основная часть этой беседы, состоявшейся 30 ноября 2016 года, посвящена книге "Российское обществоведение: становление, методология, кризис" (М., "Алгоритм", 2016). Восстановление (а по сути - создание заново) научного (беспристрастного, рационального, объективного) обществоведения Сергей Георгиевич считает неотложной чрезвычайной задачей сегодняшнего дня:
"Для решения реальных проблем требуется достоверное знание и научный метод!"
Также в этом видео Сергей Георгиевич даёт своё обоснование запрета на вынос тела В. И. Ленина из Мавзолея.
Ну и, конечно, не обошлось без традиционного вопроса: что делать "здесь и сейчас" простому человеку, неравнодушному к происходящему...
Скачать книгу Сергея Георгиевича Кара-Мурзы "Российское обществоведение: становление, методология, кризис": https://yadi.sk/i/nnmNWIYP33vdmr (формат pdf, размер файла 32 МБ).
Очень не хотелось мне писать о продаже акций Роснефти. Детали сделки не раскрыты. Акции проданы немного дешевле биржевой стоимости, но еще 2 года назад она была в 1,5 раза выше нынешней.
Роснефть – рекордсмен среди публичных нефтегазовых компаний. Она располагает крупнейшими запасами нефти, добывает ее больше других. В прошлом году чистый денежный поток Роснефти составил 14% от выручки, и это при снижении вдвое нефтяных цен, которое привело к убыткам у других компаний. Для наглядности я сопоставил основные показатели Роснефти с данными двух западных корпораций (см. таблицу). Все они взяты из их годовых отчетов.
Добрый день. В этом материале я остановился на происшедших за последний год событиях, текущих трендах на рынках и в экономике – и попытался осторожно заглянуть в обозримое будущее.
Политика
Политическое содержание 2016 года крайне насыщено. Тенденции последних лет уже намекали на то, что господствующие силы постепенно утрачивают способность безраздельно управлять развитыми странами – порождённые их действиями (или бездействием) проблемы становились всё более раздражающими для народонаселения, а унылая динамика экономики лишь добавляла эмоций.
Если в прошлые годы протестное голосование укрепляло позиции антисистемных сил, не приводя их к власти, то теперь всё изменилось – и первым примером стала Греция в 2014/15 годах, но это мелкая периферия, а в 2016-м бомбы взорвались и в столицах: выход Британии из ЕС и избрание Трампа президентом США суть наиболее яркие примеры – и, похоже, они будут продолжены. Выборы во Франции и Германии намечены на 2017 год – они тоже могут дать занятные результаты.
Для РФ всё это необязательно будет иметь позитивные последствия. Дело в том, что кремлёвские игры неплохо идут при вялом западном истеблишменте; но его встряхивание может оказаться болезненным для Москвы: например, политика Трампа может быть благожелательной в первые полгода-год – но если за это время серьёзных прорывов не случится, ситуация изменится, на что намекает изобилие консерваторов околорейгановского типа в окружении нового президента Штатов.
Что касается разочарования многих западных политиков в санкциях и т.п., их причиной является вовсе не восторг от "крымнаша" и прочих грубых нарушений правил, а "гениальность" официального Киева – явленный им за время после очередной революции эталонный идиотизм вкупе с воцарением ещё более коррумпированных, чем ранее, деятелей, разочаровал многих благожелателей. Это шанс для Кремля – но вот воспользуется ли он им, неясно; впрочем, увидим в 2017 году.
Думается, будущий год в политической сфере будет весьма нервным – причём повсюду: выборы в Европе, переговоры ЕС/Британия по Brexit, политика новой администрации США, война на востоке Украины, неизбежные потрясения у многих развивающихся стран (Венесуэла самая очевидная, но не уникальная), трения Китая с соседями и др. – всё это опасно. А первый страх уже 4 декабря – когда конституционный референдум в Италии может вызвать крупный политический кризис.
Рынки
Денежные рынки. Долгое сохранение рекордно низких процентов на рынках под конец года было прервано целой серией событий. Прежде всего, это рост инфляции по всему миру – цены нефти немного восстановились, а в сравнении с прошлогодними (в этот же сезон) они и вовсе намного выше. Неожиданная победа Трампа на выборах президента США вызвала мощную реакцию рынка из-за его программы, предполагающей рост бюджетных трат и снижение налогов: это фискальное смягчение должно спровоцировать компенсирующее монетарное ужесточение – иначе говоря, при реализации этих планов ставки ФРС должны расти быстрее, чем ранее предполагалось.
Сергей Павлов в своем авторском блоге на PolitRussia рассматривает положение крестьян в сталинское время. Существует масса мифов о их бесправности и невозможности самим выбирать место работы, проживания и прочее. В качестве аргументов - сухая статистика, документы и выдержка из книги американского историка.
Меня позвали на «Свободу» высказать впечатления о роли Кастро, который задал вектор революции. Я предупредил, что в полемике участвовать не буду. Предполагал, что будут лить помои, но дадут 5 минут сказать главное из того, что я видел. И отказаться в момент похорон как-то не мог.
Вот что, примерно, хотел сказать:
Эта революция — удивительное и таящее в себе множество уроков явление второй половины века. Совершенная вопреки теориям и расчетам, она вызвала безудержный восторг евтушенок всего мира, а потом, по взмаху дирижерской палочки хозяина,— стала объектом их самой патологической злобы и клеветы.
То предательство, которое совершила мировая культурная элита в конце 80-х годов в отношении Кубы, — веха общей смуты. Важная часть этой измены вызревала среди нас, на наших глазах и даже в нас самих. За 90-е гг. телевидение Москвы не сказало о Кубе ни одного теплого слова — лишь злорадство и ненависть. Это — чистый случай ненависти, не оправданной никакими разумными обстоятельствами и интересами. Ведь никакой осязаемой вины Кубе приписать не могут. Вопли про тоталитаризм Кастро — полная чушь. С пресловутыми правами человека дела на Кубе было несравненно лучше, чем во всех латиноамериканских «демократиях» и даже чем в самих США.
Это — ненависть к народу, который сохраняет достоинство и держится в условиях, когда это кажется абсолютно невозможным. Ненависть к народу, который, находясь на грани настоящего голода, сохраняет младенческую смертность на уровне 7 на тысячу — когда в богатой Бразилии она составляет 37 на тысячу. Если бы мы поняли истоки этого переворота в душе нашей либеральной интеллигенции, мы бы прояснили многое и в нашей судьбе.
99 лет назад произошла русская революция. Сначала был Февраль. Он был тем тараном, что пробил брешь, в которую прорвалась Октябрьская революция. Поэтому нынешние наследники Керенского, которые на время взяли реванш в России, не празднуют ту их первую победу, даже хотели бы отмазаться от нее. А нам полезно разобраться.
За последние 15 лет я много перечитал о том времени, сравнил наблюдения многих умных людей из разных политических течений. Сложилась иная картина, чем та, что нам давали в официальной истории. Та упрощенная схема, как я думаю, была выработана, чтобы после Гражданской войны поскорее залечить рану раскола, примирить враждовавшие силы. Это было мудрое решение. Но оно же оставило нас без важного знания, которое нам было необходимо во время перестройки. Знай мы смысл событий 1905–1917 гг., мы не попались бы на удочку Горбачева. Сегодня повторять старые штампы советской истории нельзя никак, тем более навязывать их молодежи. Следуя им, мы будем похожи на динозавров, чудом переживших оледенение и проснувшихся в другой эпохе.
Мы учили, что в Феврале в России произошла буржуазно-демократическая революция, которая свергла монархию. Эта революция под руководством большевиков переросла в социалистическую пролетарскую революцию. Однако силы «старой России» собрались и летом 1918 г. при поддержке империалистов начали контрреволюционную гражданскую войну против советской власти.
На просторах расчлененного СССР то тут то там появляются памятники коллаборационистам. На Украине Бандера с Шухевичем, у нас Маннергейм с Врангелем. Что роднит нынешнюю элиту с предателями России? Нельзя же воспринимать всерьез сказку о «спасении Россию от злодеяний большевиков». Эти «спасители»: белые, фашисты, америкацы, реформаторы за двадцатый век навалили десятки миллионов трупов ни в чем неповинных людей и сейчас продолжают.
В чем же смысл сокровенной «белой идеи» и от чего нас «спасают»?